Считающий себя «Нео» мужчина в США убил своих детей

Мужчина в США убил своих детей подводным ружьем из-за их змеиной ДНК

Житель штата Калифорния в США убил своих детей подводным ружьем из-за их змеиной ДНК New York Post.

Мэтью Тейлор Коулман расправился с двухлетним Калео и десятимесячной Рокси рыболовецким гарпуном на ферме в Мексике.

Мужчину задержали. Он признался, что считает себя Нео из фильма «Матрица» и защищает мир от секты педофилов-кровопийц. Убийство он пояснил змеиной ДНК, которая угрожает человечеству.

В камере Коулман пытался покончить жизнь самоубийством.

Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди.