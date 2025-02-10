Считающий себя «Нео» мужчина в США убил своих детей
Мужчина в США убил своих детей подводным ружьем из-за их змеиной ДНК
Житель штата Калифорния в США убил своих детей подводным ружьем из-за их змеиной ДНК New York Post.
Мэтью Тейлор Коулман расправился с двухлетним Калео и десятимесячной Рокси рыболовецким гарпуном на ферме в Мексике.
Мужчину задержали. Он признался, что считает себя Нео из фильма «Матрица» и защищает мир от секты педофилов-кровопийц. Убийство он пояснил змеиной ДНК, которая угрожает человечеству.
В камере Коулман пытался покончить жизнь самоубийством.
Ранее РИАМО рассказывало о версиях убийства американского президента Джона Кеннеди.