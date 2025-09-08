Счета больше 20 тыс руб: в Химках накрыли бар, где консуматорши разводили мужчин

В Химках пресекли работу бара, где обманывали на деньги мужчин

В Химках силовики накрыли бар, в котором орудовали мошенники. Консуматорши разводили мужчин: приглашали их на свидание, заказывали закуски и коктейли без меню, а затем жертвам приносили огромные счета. Если они отказывались платить, появлялись охранники-вышибалы, сообщает Baza .

Такая схема мошенничества называется консумация. Девушки приглашали мужчин на встречу в баре, где разводили на деньги. Некоторым приходилась брать кредиты и микрозаймы, чтобы погасить долги.

Во время одной из встреч мужчине принесли чек на 23 тыс. рублей, в это время в заведение ворвались силовики. Оказалось, что бар не оформлен официально, нет трудовых договоров, а у сотрудников — медкнижек. Спутницами мужчин выступали и несовершеннолетние. Детям продавали алкоголь.

По предварительным данным, сразу закрыть заведение не получилось, но позже в ситуацию вмешался СК. Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует центральный аппарат ведомства.