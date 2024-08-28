Сбросили с коляски: кубанские треш-стримерши унизили инвалида на камеру

В Гулькевичском районе Краснодарского края компания треш-блогеров в погоне за популярностью решила привлечь внимание с помощью провокационных действий. Школьницы создавали видеоролики, в которых унижали молодого человека с инвалидностью, сообщает «Царьград» .

Две девушки отняли у юноши телефон, облили его водой и сбросили с инвалидной коляски. Все эти действия сопровождались нецензурной лексикой и снимались на видео для их блога.

Полицейские установили их личности. Выяснилось, что хулиганки еще не достигли совершеннолетия.

«В настоящее время решается вопрос об их постановке на профилактический учет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Кроме того, глава регионального управления Следкома Андрей Маслов распорядился о проведении проверки, целью которой является установление личностей всех причастных. Краевое следственное управление взяло на контроль проведение процессуальной проверки.