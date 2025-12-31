Сбой регулировки температуры произошел на рейсе из Сургута в Москву

Во время рейса из Сургута в Москву авиакомпании «ЮТэйр» произошел сбой в системе регулировки температуры. После посадки самолет проходит дополнительную проверку, сообщает РИА Новости .

Накануне вечером в столичном аэропорту Внуково приземлился борт, в салоне которого весь полет температура была около 0 градусов. Чтобы не замерзнуть, пассажиры были вынуждены укрываться куртками.

«На рейсе 296 Сургут-Москва произошел сбой в системе регулировки температуры. После выполнения рейса воздушное судно проходит дополнительную проверку», — рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее стало известно, что «самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. При этом российская авиакомпания заявила пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, просто нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.