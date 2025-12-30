SHOT: «Самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула

Самолет со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. Авиакомпания заявила пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, просто нет, сообщает SHOT .

Рейс до Екатеринбурга откладывали уже 3 раза.

По словам очевидца, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с бортовым номером U6-774 должен был вылететь вчера в 20:15 из Стамбула в Екатеринбург. Однако рейс перенесли, при этом в поддержке сказали, что такого рейса вообще нет. Пассажиры ждут своего самолета уже больше девяти часов, а время посадки переносили уже 3 раза.

Пассажиры также пожаловались, что воду или гостиницу не предоставили. Только один раз дали ваучер на еду. Люди спят прямо на скамейках.

