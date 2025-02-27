Сбежал от хозяйки и напугал соседей: метрового полоза нашли в подъезде в Москве
Метровая змея напугала жильцов многоэтажки на западе Москвы
Ползущая по подъезду метровая змея напугала жильцов одного из многоквартирных домов на западе столицы, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
Инцидент произошел в многоэтажке на Веерной улице. На опубликованных кадрах видно, как рептилия ползет по лестничной клетке в подъезде.
«Представьте, она у меня дома была. Я чуть с ума не сошла», — заявила одна из жительниц дома на видео.
Позднее выяснилось, что сбежавшее пресмыкающееся является неядовитым полозом. Змею отловили и передали хозяйке.