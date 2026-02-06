«Сажали помидоры, оказались не они»: в Петергофе накрыли наркоферму

Плантацию с запрещенными растениями обнаружили в частном доме по улице Ионинской. Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, один из задержанных утверждал, что ожидал собрать на участке урожай помидоров.

Правоохранители изъяли около 7 кг растительных наркотиков и 21 куст конопли. Помимо этого, у задержанных обнаружили полный комплект для культивации: оборудование для выращивания, электронные весы и упаковочные материалы.

Один из подозреваемых пояснил, что рассчитывал найти на грядках помидоры, а не запрещенные растения. Второй задержанный назвал создание наркофермы своим хобби.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.