Саркисяна после покушения в «Алых Парусах» бросились спасать местные жители

Жители бросились спасать основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна в первые минуты после того, как прогремел взрыв в столичном ЖК «Алые паруса», сообщает SHOT .

Чтобы остановить кровотечение, они наложили мужчине жгут.

После взрыва Саркисяна экстренно госпитализировали, его доставили в реанимацию. Мужчина тяжело ранен — ему оторвало ногу. Саркисян находится в коме.

Взрыв прогремел в подъезде элитного ЖК «Алые паруса» на улице Авиационной в понедельник утром. По предварительным данным, целью взрыва могло стать покушение на Саркисяна.

В результате ЧП один человек погиб, четверо пострадали. Личность погибшего не установлена.

SHOT сообщил о состоянии остальных трех пострадавших. О. Каспирович, охранник Саркисяна, получил рваные раны пальцев левой кисти и контузию левого уха. У С. Шкрябатовского, второго охранника основателя батальона «Арбат», открытый перелом костей левой ноги.

Также пострадала Д. Карселадзе. У нее открытая рана шеи и перелом костей правой ноги. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.