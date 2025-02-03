Основатель батальона «Арбат» Саркисян находится в коме после взрыва в Москве

Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» Армен Саркисян в результате взрыва в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве оказался в коме, у него сильно повреждена нога, сообщает SHOT .

Мужчина получил серьезные ранения — ему оторвало часть левой ноги.

По предварительным данным, на него было совершено покушение. Бомба взорвалась, когда Саркисян вместе с охранником проходил через холл.

Взрыв прогремел в понедельник утром в доме № 77 по улице Авиационной в Москве. Есть один погибший, несколько человек пострадали. Предварительно, в ЖК «Алые паруса» могли спрятать бомбу, которую активировали дистанционно. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что бомбу в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер.