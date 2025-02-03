Стало известно, кто мог пронести бомбу в элитный ЖК в Москве

Бомбу во взорванный ЖК в Москве мог пронести курьер

Бомбу в элитный ЖК «Алые паруса» в Москве мог пронести курьер или коммунальщик, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным столичного Депздрава, в результате взрыва погиб один человек и пострадали четверо.

«Его мог пронести курьер или человек под видом [сотрудника] коммунальных служб», — заявили в силовых структурах.

Правоохранители выясняют, кто именно и как заложил взрывчатку. Изначально в СМИ фигурировала информация, что бомба могла быть заложена под потолком в доме № 77 на улице Авиационной. Взрывчатка могла быть начинена 300-400 граммами тротила.

При взрыве в «Алых парусах» пострадал Глава Федерации бокса ДНР и основатель батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту взрыва в «Алых парусах» возбуждено уголовное дело.