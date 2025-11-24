Сантиметр металла едва не лишил мужской силы 50-летнего ветерана СВО

сегодня в 16:22

В Ижевске у 50-летнего ветерана СВО случайно нашли осколок в члене

В ижевской Первой республиканской клинической больнице успешно завершилась сложная операция по удалению металлического осколка, который на протяжении долгого времени находился в организме 50-летнего участника специальной военной операции. Мужчина не знал, что осколок угодил прямо в его детородный орган, сообщила пресс-служба БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР».

Пациент получил осколочные ранения в паховую область еще в зоне боевых действий. Инородное тело было выявлено случайно, в ходе планового обследования: контрольные снимки показали тень неправильной формы размером около 1 см в проекции правого кавернозного тела.

Клиническая ситуация представляла особую сложность: осколок проник непосредственно в кавернозное тело, что создавало высокий риск развития массивной кровопотери и последующей рубцовой деформации органа.

Благодаря высокой квалификации и «ювелирной» работе бригады врачей-урологов осколок был успешно извлечен.

«Операция потребовала высокой точности и аккуратности из-за анатомической локализации и потенциально тяжелых последствий», — рассказали в больнице.

На данный момент состояние пациента стабильное, он находится под постоянным наблюдением специалистов.

