Санаторий загорелся в Сергиево-Посадском городском округе
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В среду вечером, 18 сентября, пожар произошел на территории санатория Загорские Дали в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.
Отмечается, что загорелась кровля здания. На данный момент специалисты тушат пожар. Судя по опубликованным кадрам, над крышей санатория поднялся серый дым.
Причины и обстоятельства произошедшего установят в ходе проверки по результатам пожарно-технической экспертизы.
Выяснение причин возгорания контролирует Сергиево-Посадская городская прокуратура.