«Самый добрый муж Америки» насиловал и накачивал наркотиками 16-летнюю девочку

В Соединенных Штатах Тимати Мерфи-Джонсона, известного как «Самый добрый муж Америки», обвинили в убийстве супруги и похищении 16-летней школьницы, сообщает «СтарХит» .

В 2015 году его супруга Молли опубликовала в Сети признание в любви из 15 пунктов, которое Тимати оставил ей на зеркале в спальне. Признание обрело популярность и мужчину прозвали «самым добрым мужем Америки».

Однако спустя 2 года Молли скончалась от передозировки наркотиками, а в сентябре текущего года суд приговорил Тимати к пожизненному лишению свободы за похищение и пытки над 16-летней девочкой.

Американец похитил подростка еще в прошлом году и на протяжении 6 недель жертву наркотиками, наносил ей ножевые ранения и совершал насилие. При этом все происходящее Мерфи-Джонсон фиксировал на камеру.

После этого близкие Молли обвинили Тимати в убийстве супруги, так как обстоятельства ее смерти оказались очень похожи на пережитое похищенной девочкой. По данным полиции, Молли неоднократно жаловалась на угрозы со стороны мужа и обращалась за помощью к окружающим.

В одном из ее заявлений в полицию говорится, что Тимати неоднократно бил ее по спине, животу и голове, а также вырывал личные вещи, чтобы она не смогла убежать. Однако затем погибшая забрала заявление из правоохранительных органов.

Кроме того, девушка рассказывала, что муж заставляет ее принимать наркотики и заниматься проституцией. Все издевательства Тимати снимал на камеру и публиковал на сайтах для взрослых. Из-за видимых побоев Молли была вынуждена уволиться с работы.

Несмотря на все доказательства причастности Мерфи-Джонсона к трагедии, тогда следствие все же посчитало гибель девушки случайной. При этом, по словам отца погибшей, после ее смерти Тимати постарался как можно скорее кремировать тело супруги.