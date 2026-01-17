Самосвал врезался в мост около станции метро «Технопарк» в Москве
Фото - © Телеграм-канал «Осторожно, Москва»
Под мостом рядом со станцией столичного метрополитена «Технопарк» произошло ДТП, самосвал врезался в мост, сообщает «Осторожно, Москва».
Очевидцы считают, что, возможно, водитель большегруза не рассчитал высоту и зацепился кузовом за пролет моста. Пострадавших в результате данной дорожной аварии нет.
Движение транспорта затруднено из-за ДТП затруднено, а некоторым приходится объезжать самосвал. К месту аварии прибыли сотрудники ГАИ и полиции.
По сведениям сервиса «Яндекс. Пробки», большой затор наблюдается на проспекте Андропова. Там пробка растянулась почти на 2 км.
