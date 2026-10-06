Самосвал снес надземный переход в Татарстане: двое пострадали

В Татарстане надземный пешеходный переход рухнул прямо на трассу из-за самосвала, который не рассчитал габариты и снес конструкцию. По предварительным данным, пострадали два человека, сообщает SHOT .

Все произошло на Мамадышском тракте возле села Кощаково. По словам очевидцев, водитель самосвала ехал с поднятым кузовом, не рассчитал габариты и снес конструкцию.

Переход рухнул на проезжую часть. Кузов грузовика находится под завалами, тем самым часть дороги оказалась перекрыта. Движение транспорта на встречной полосе осуществляется, но пробка скапливается из-за того, что водители притормаживают и снимают случившееся.

«Давай, едь, б****!» — сказал за кадром автор одного из роликов с последствиями случившегося, который оказался в пробке из-за зевак.

Дорога, где рухнул переход, ведет к развязке с федеральной трассой М-7 «Волга». По данным Mash Iptash, водители начали объезжать затор через поле. В сторону Царево образовалась пробка в 1 километр. Прокуратура начала проверку. На месте происшествия работают экстренные службы.

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