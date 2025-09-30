Самопровозглашенного «императора России» госпитализировали из изолятора

У зеленоградского «колдуна»-отшельника Леонида, который провозгласил себя «императором России» и пытался расстрелять тещу из автомата, случился инфаркт в СИЗО. «Чародей» находится в состоянии клинической смерти, сообщает SHOT .

Причина ухудшения здоровья Леонида пока не приводится.

Зеленоградский «волшебник» попал в изолятор в апреле 2025 года. Его арестовали за попытку расстрелять тещу из автомата Калашникова — отшельник считал, что из-за нее его бросила жена.

«Чародей» выбрал путь отшельника примерно 40 лет назад. Он поселился в хижине в одном из столичных лесов и жил на заработки от спиритических сеансов. Леонид устраивал шоу на судах и утверждал, что ему более 100 лет.