Самопроизвольный выстрел ружья убил 12-летнюю девочку в Арзамасе

сегодня в 13:00

25 апреля в Арзамасе 12-летняя девочка погибла из-за самопроизвольного выстрела из ружья в автомобиле, сообщает ИА «Время Н» .

По данным следственного управления СКР по Нижегородской области, в салоне автомобиля находилось заряженное ружье. Там же находилась школьница.

Произошел самопроизвольный выстрел. От полученных ранений девочка скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

