Самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины лобового стекла

сегодня в 23:22

Рейс вылетал из Минеральных Вод в Тель-Авив и во время полета у самолета треснуло лобовое стекло. Воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту вылета.

На борту находилось 103 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737 MAX разбилось вдребезги прямо во время полета.

