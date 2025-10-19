Самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт из-за трещины лобового стекла
Самолет Superjet экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за трещины лобового стекла, сообщает Telegram-канал«112».
Рейс вылетал из Минеральных Вод в Тель-Авив и во время полета у самолета треснуло лобовое стекло. Воздушное судно экстренно приземлилось в аэропорту вылета.
На борту находилось 103 человека. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее лобовое стекло пассажирского самолета Boeing 737 MAX разбилось вдребезги прямо во время полета.
