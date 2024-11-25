Самолет SSJ-100 мог загореться в турецкой Анталье из-за ошибки капитана

Стала известна главная версия причины пожара на российском гражданском самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в турецкой Анталье. Инцидент мог произойти из-за ошибки пилота, сообщает SHOT со ссылкой на свой источник.

Из-за высокой скорости ветра самолет немного сдвинулся. Однако 50-летний командир воздушного судна Владимир Ч. не успел отреагировать на это и не совершил посадку в соответствии с инструкцией.

Пилот на протяжении длительного времени летал вокруг аэропорта. В учет скорость ветра не брал. При этом рассматриваются и другие версии случившегося, а эта — не окончательная.

SSJ-100 вечером 24 ноября летел из Сочи в Анталью. В 21:34, несмотря на сильный ветер, воздушное судно приземлилось. Почти сразу после этого из левого двигателя потекло топливо, случился пожар. Борт приземлился в 150 метрах от пожарной части и его начали тушить. Пассажирам отдали багаж через несколько часов после этого.