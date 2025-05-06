Самолет срочно сел в Шереметьево во время действия плана «Ковер»: в чем причина

Mash: самолет из Египта сел в Шереметьево во время действия плана «Ковер»

Ночью 6 мая самолет из Египта срочно приземлился в аэропорту Шереметьево, несмотря на действие плана «Ковер» и закрытие воздушной гавани. Экипаж решился зайти на экстренную посадку из-за критического дефицита топлива, утверждает Mash .

Самолет египетской авиакомпании Red Sea Airlines выполнял рейс -111 из Шарм-эш-Шейха во Внуково. После объявления в столичных аэропортах плана «Ковер» авиалайнер кружил в зоне ожидания над Вязьмой, и у него начало заканчиваться горючее.

Примерно в 2 часа ночи Boeing 737 зашел на экстренную посадку на запасном аэродроме Шереметьево. Предварительно, все прошло без происшествий.

Информации о наличии пострадавших на борту лайнера не приводилось.

Спустя 1,5 часа после посадки самолета из Египта во Внуково и Шереметьево сняли временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. Позже временные меры также отменили в Домодедово и Жуковском.

Прошедшей ночью Москва подверглась массированной атаке беспилотников. Обломки одного из сбитых дронов также рухнули на Каширском шоссе.