Самолет совершил жесткую посадку и загорелся в Сомали

В аэропорту Могадишо произошел инцидент с воздушным судном, принадлежащим Организации Объединенных Наций (ООН) — он совершил жесткую посадку, пишет SHOT .

Причиной экстренного приземления стала неисправность передней стойки шасси. Самолет, на борту которого находились 22 пассажира, был вынужден скользить носовой частью по взлетно-посадочной полосе на протяжении нескольких метров.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники оперативных служб работали на месте происшествия и из шлангов поливали переднюю часть воздушного судна из-за возникшего возгорания.

Предварительно установлено, в результате происшествия пострадал один человек. После аварийного приземления на воздушном судне возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали прибывшие на место происшествия спасательные службы.