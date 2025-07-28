Самолет совершил аварийную посадку в Махачкале после сигнала бедствия

Пассажирский самолет Embraer 190 совершил аварийную посадку в аэропорту Махачкалы после сигнала бедствия, сообщает «Интерфакс» .

По словам источника агентства, воздушное судно приземлилось в 00:45 по московскому времени.

В самолете летели пассажиры рейса из Ижевска.

Отмечается, что сигнал бедствия был подан во время пролета над акваторией Каспийского моря. Экипаж руководствовался инструкциями для нештатных ситуаций.

Ранее из-за введенного плана «Ковер» самолет, летевший из Батуми в Нижний Новгород, был вынужден совершить посадку в Казани. Пассажиры рейса WZ-1350 жалуются, что столкнулись с серьезными проблемами и им никто не спешит помочь.