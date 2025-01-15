Самолет развернулся в Шереметьево из-за сообщения о бомбе

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Пассажир заявил о бомбе в самолете Москва — Новосибирск

Самолет рейса Москва — Новосибирск вернулся в Шереметьево из-за пассажира, который заявил о бомбе на борту. После посадки всех людей вывели из лайнера, сообщает «Осторожно, Москва» .

Самолет выполнял рейс компании «Аэрофлот» и вылетел в 12:20. Судя по карте, после у Нижнего Новгорода лайнеру пришлось развернуться в обратную сторону и взять курс на Шереметьево.

Очевидцы заявили, что по прилете всех пассажиров высадили из самолета. Следующий вылет был запланирован на 17:30.

Ранее «Аэрофлот» по техническим причинам отменил рейс SU2139 Москва — Стамбул. Пассажирам предоставили места в гостинице и питание.