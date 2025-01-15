сегодня в 07:22

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» сообщили об отмене рейса SU2139 Москва — Стамбул по техническим причинам. Пассажиров перебронировали на сегодняшний рейс SU2131.

Они долетят до российской столицы на самолете большой вместимости Boeing 777. Всем пассажирам предоставили обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами России.

«Организовано размещение в гостинице, предоставление питания и напитков», — добавили в пресс-службе «Аэрофлота».

Ранее авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января. Это решение может быть связано с загруженностью линий в период китайского Нового года, сказано в публикации.