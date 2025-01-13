Авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин с конца января, сообщает РИА Новости.

Рейсов этой компании нет с 20 января по 30 марта, указано в информации Ассоциации туроператоров России.

China Southern не комментирует решение об отмене рейсов. Оно, по мнению экспертов, может быть связано с загруженностью линий в период китайского Нового года, сказано в публикации.

В Росавиации уже заявили, что рейсов между Россией и Китаем достаточно для перелетов. В случае необходимости, «Аэрофлот» может выполнить дополнительные рейсы, добавили в ведомстве.