Самолет Москва — Оренбург пропал из сервиса Flightradar 24
Подавший сигнал бедствия самолет Москва — Оренбург исчез с Flightradar 24
Фото - © flightradar24.com
Борт Москва — Оренбург авиакомпании Nordwind пропал с онлайн-портала отслеживания перелетов Flightradar 24, следует из данных сервиса.
Ранее днем в понедельник борт Airbus A-321 подал сигнал тревоги, после чего повернул в направлении Нижнего Новгорода.
Кроме того, самолет снизился до высоты 3 тыс. метров. После этого борт исчез и не доступен для отслеживания.