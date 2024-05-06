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Борт Москва — Оренбург авиакомпании Nordwind пропал с онлайн-портала отслеживания перелетов Flightradar 24, следует из данных сервиса.

Ранее днем в понедельник борт Airbus A-321 подал сигнал тревоги, после чего повернул в направлении Нижнего Новгорода.

Кроме того, самолет снизился до высоты 3 тыс. метров. После этого борт исчез и не доступен для отслеживания.