Самолет авиакомпании «Аэрофлот» аварийно сел в аэропорту Пулково

Летевший из Калининграда в Москву самолет сел в Пулково из-за неисправности

Доследственная проверка организована по факту аварийной посадки следовавшего из Калининграда в Москву самолета в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Во вторник самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Калининграда в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково. Причиной стала техническая неисправность.

На борту воздушного судна 188 пассажиров и 8 членов экипажа. Самолет благополучно приземлился, в результате инцидента пострадавших нет.

По факту случившегося организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» отстранил один из самолетов от рейса из-за того, что пилот пролил чай на панель приборов. У самолета Airbus А320 сгорел важный пульт.