«Аэрофлот» отстранил один из самолетов из-за неаккуратности пилота

Пилот пролил чай на приборную панель самолета, и судно сняли с рейса

Компания «Аэрофлот» отстранила один из самолетов от рейса из-за того, что пилот пролил чай на панель приборов. Сгорел важный пульт, сообщает Baza.

По предварительным данным, перед началом захода на посадку, Airbus А320 начало трясти. Из-за этого пилот пролил чай на панель оборудования. В результате пульт, который отвечает за высоту полета, вышел из строя.

О произошедшем доложили диспетчеру. Экипаж попросил приоритетный заход на посадку, а в Шереметьево объявили сигнал тревоги с синим кодом. Воздушное судно удалось успешно посадить.

После осмотра судна было принято решение отстранить самолет от полетов. Пульт заменили, поэтому уже на следующий день самолет вышел на рейс.