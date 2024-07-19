Самолет Air India с 200 пассажирами на борту аварийно сел в Красноярске
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Резервный самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India приземлился в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба Росавиации.
По данным «Ленты.ру», свыше чем две сотни иностранных граждан случайно оказались в РФ.
На рейсе из Дели в Сан-Франциско на высоте около 11 км сработал датчик пожара в грузовом отсеке. Командир воздушного судна доложил об этом диспетчерам в Красноярске, было принято решение об экстренной посадке в российском городе.
Авиалайнер благополучно приземлился в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского, признаков возгорания или задымления в самолете не нашли.
Индийская авиакомпания уточнила, что направит за пассажирами лайнера резервный борт.