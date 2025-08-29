«Самокаты взрываются»: пугающее объявление появилось у жилого дома в Москве

В Бутырском районе Москвы на самокат повесили объявление с призывом не парковать этот транспорт у подъезда, потому что он «взрывается», сообщает Baza . В декабре 2024 года на Рязанском проспекте от взрыва бомбы, заложенной в самокат, погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Самокаты у подъезда не ставьте, они взрываются. Убедительная просьба. Спасибо за понимание», — говорилось на листе, приклеенном скотчем к одному из самокатов.

Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве в Москве 17 декабря 2024 года. Взрывчатка была заложена в самокат, припаркованный у подъезда, из которого выходили военные.

В подрыве военачальника обвинили гражданина Узбекистана Ахмада Курбанова. Он признавался, что был агентом украинских спецслужб и по их заданию купил самокат, спрятал в него бомбу и оставил транспорт у подъезда. Когда из дома вышли Кириллов и его помощник, Курбанов нажал кнопку и взорвал транспортное средство. За убийство начальника войск РХБЗ иностранцу обещали 100 000 долларов и трансфер в Евросоюз.

Генерал-лейтенанту Кириллову посмертно присвоено звание Героя России.

