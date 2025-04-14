Самокат взорвался около церкви в Москве

Самокат взорвался посреди улицы в московском районе Зябликово. Происшествие случилось рядом с церковью Живоначальной Троицы, сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.

Видео с места произошедшего также появилось в Сети. Утверждается, что в момент взрыва хозяина самоката не было рядом.

Сейчас на место происшествия уже прибыли экстренные службы.

Информации о наличии пострадавших пока не поступало. Причины взрыва выясняются.

Между тем на МКАД произошла массовая авария с участием грузовиков. В результате ДТП движение было затруднено на 4,5 километра. После этого другое крупное ДТП случилось на Юго-Восточной хорде, где столкнулись пять автомобилей.