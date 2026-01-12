«Самбо белого мотылька»: фанаты подрались на концерте Валерия Меладзе в Таиланде
Во время выступления Валерия Меладзе на Lotus Arena в Таиланде произошла массовая потасовка. В финале концерта двое мужчин затеяли драку прямо на танцполе, пока певец общался с залом. Конфликт удалось остановить другим зрителям, сообщает SHOT.
При этом драка не повлияла на ход концерта — исполнитель продолжил свое выступление.
Зрители также пожаловались на серьезные недостатки в организации мероприятия. Оно началось с двухчасовой задержкой, а вход в зал открыли почти на 3 часа позже запланированного срока, что привело к давке.
У одной из девушек в очереди началась паническая атака из-за скопления людей, заявили очевидцы. Многим фанатам пришлось ожидать начало выступления Меладзе в ближайшем магазинчике. Некоторым затем так и не удалось попасть в фан-зону.
