«Самбо белого мотылька»: фанаты подрались на концерте Валерия Меладзе в Таиланде

Во время выступления Валерия Меладзе на Lotus Arena в Таиланде произошла массовая потасовка. В финале концерта двое мужчин затеяли драку прямо на танцполе, пока певец общался с залом. Конфликт удалось остановить другим зрителям, сообщает SHOT .

При этом драка не повлияла на ход концерта — исполнитель продолжил свое выступление.

Зрители также пожаловались на серьезные недостатки в организации мероприятия. Оно началось с двухчасовой задержкой, а вход в зал открыли почти на 3 часа позже запланированного срока, что привело к давке.

У одной из девушек в очереди началась паническая атака из-за скопления людей, заявили очевидцы. Многим фанатам пришлось ожидать начало выступления Меладзе в ближайшем магазинчике. Некоторым затем так и не удалось попасть в фан-зону.

0:16 Видео - © Telegram-канал SHOT

