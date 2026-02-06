Салют всю ночь: житель подмосковного ЖК придумал способ закошмарить соседей

сегодня в 14:04

Житель ЖК «Бутово парк 2» в подмосковном Дрожжине не дает соседям спать спокойно. Ночами он запускает фейерверки, сообщает «Поток».

Соседи мужчины уже больше недели страдают от бытового терроризма. Шум мешает им спать и вызывает панику.

В домовых чатах жильцы начали писать жалобы и даже угрожать пиротехнику. Они заявили, что запустят ему ответный салют «в одно место».

Также они записали видео происходящего. На кадрах видно, как в темное время суток прямо вблизи многоэтажек грохочет салют.

