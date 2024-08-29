Сальдо сообщил о ранении медсестры при атаке ВСУ на Алешковскую ЦРБ

Киевский режим совершил очередную террористическую атаку на гражданский объект, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре. При обстреле пяти FPV-дронов Алешковской ЦРБ пострадала медсестра, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале .

«Враг отлично знает, что больница не используется как госпиталь — военных в ней нет. Но также киевские боевики в курсе, что ЦРБ играет роль одного из центров городской жизни Алешек. Пока работает больница — город живет. Именно чтобы убить Алешки, они и стреляют», — сообщил Сальдо, объясняя, зачем ВСУ снова атакуют больницу.

Пострадавшей медсестре уже оказана вся необходимая помощь. При этом за ее состоянием будут наблюдать до полного выздоровления.

Несколько помещений больницы, а также детское отделение и операционная получили повреждения. По словам Сальдо, медицинский объект быстро восстановят, а системы РЭБ и ПВО в районе усилят.

Сальдо заявил, что власти совместно с военнослужащими не позволят врагу сломить и разрушить Алешки.