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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военнослужащие ювелирным ударом вывели из строя телевизионную вышку в Харькове. В результате атаки ВС РФ пострадали только украинский телемарафон, военные системы связи и РЭБ.

«Уничтожение средств связи и пропаганды (или взятие их под свой контроль) — важнейший этап вооруженной борьбы», — написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что об уничтожение телевышек бойцов ВС РФ просят русские люди из Киева, Одессы, Днепропетровска, Николаева, Кировограда, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья и других украинских городов.

Глава региона добавил, что киевский режим падет, когда украинский «зомбоящик» перестанет воздействовать на людей.

В понедельник в результате удара Вооруженных сил РФ в Харькове обрушился шпиль телевышки. Киевские власти Украинские власти подтвердили повреждение ТВ-инфраструктуры.