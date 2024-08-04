Сальдо показал фото подорванного ВСУ дома в Алешках, где пострадал мужчина

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале , что боевики ВСУ снова атаковали Алешки, в результате чего мужчина 1976 года рождения получил минно-взрывную травму, находясь дома.

Сальдо показал фото последствий атаки киевского режима. На опубликованных кадрах видно, что дрон попал примерно в середину дома, после чего произошел пожар. В результате взрыва обгорел фасад дома, а также в нескольких квартирах выбило окна.

«Пострадал мужчина 1976 года рождения, его доставили в местную больницу с минно-взрывной травмой и термическими ожогами», — написал Сальдо.

Площадь пожара после атаки ВСУ составила 100 квадратных метров. Возгорание ликвидировали спасатели.

Это не первая атака ВСУ по Херсонской области 4 августа. В предыдущий обстрел травмы различной степени тяжести получили восемь человек.