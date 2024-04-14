ВСУ собираются вести уличные бои в Херсоне, создавая в городе укрепленные линии, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам главы российского региона, украинские террористы строят укрепления на улицах и в домах.

«Противник строит укрепления из бетонных конструкций, мешков с песком и подручных материалов, блокпосты, баррикады на вторых-третьих от Днепра линиях улиц», — сказал Сальдо.

Он добавил, что эта тактика изучена российской армией и будет учтена при освобождении Херсона.

Ранее российские силы освободили село Первомайское в Донецкой Народной Республике.