Садистка в Красноярске выбросила с 6 этажа семерых новорожденных щенков

В Красноярске садистка решила избавиться от семерых новорожденных щенков и выбросила их с шестого этажа, сообщает «Абзац» .

После рождения щенков, не желая отдавать их в приют, женщина выбрала чудовищный способ избавиться от них. Она выбросила беспомощных щенят из окна шестого этажа.

Местные жители обнаружили тела погибших животных на земле.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель. Жительнице Красноярска может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

