Садист скинул с четвертого этажа дома собаку во Владивостоке

Вечером 1 января в многоэтажке на улице Сахалинской во Владивостоке в Приморском крае мужчина скинул собаку из окна четвертого этажа. Животное получило серьезные травмы и погибло, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ведомство посчитало законным возбуждение уголовного дела. Его расследуют по пункту «в» части 2 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов»).

Прокуратура следит за ходом расследования. Также контролируются результаты расследования.

Силовики идентифицировали личность человека, который, предположительно, сбросил собаку с четвертого этажа. Организованы следственные действия.

