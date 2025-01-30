«С***, в военкомат поедешь»: пьяные поляки и украинцы повздорили на курорте

Пьяные поляки угрожали украинцам военкомом на курорте в Закарпатье

На горнолыжном курорте в Закарпатской области пьяные поляки вступили в конфликт с украинцами. Судя по кадрам, украинцу угрожали «сдать» его в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов), после чего он озвучил аналогичную угрозу, сообщает «Страна.ua» .

На кадрах видно, что мужчина, говорящий по-русски и называющий ТЦК военкоматом, обращается к своему оппоненту и толкает его. Сзади него короткостриженый мужчина удерживает женщину в белом костюме.

«В военкомат ты поедешь, ты понял, с***?» — говорит мужчина в камуфляжной куртке, толкая оппонента.

На другом видео, как утверждается, женщины из Польши говорят на иностранном языке и что-то кричат прохожему.

В львовских пабликах заявили, что инцидент произошел на Дрогобрате, самом высокогорном горнолыжном курорте Украины.