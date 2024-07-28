Ржавый топор вместо ноутбука приехал в заказе с маркетплейса семье из Подмосковья

Ozon не оформил возврат семье из Подмосковья за пришедший вместо ноутбука топор

Молодая семья из Ногинска заказала в проверенном магазине на маркетплейсе Ozon ноутбук за 90 тыс. рублей, а когда вместо гаджета получила ржавый топор, не смогла оформить возврат товара и забрать свои деньги обратно, сообщает SHOT .

Супруги поняли, что стали жертвами мошенников, когда забрали покупку домой и решили снять распаковку с самого начала. Когда муж и жена открыли коробку, в ней вместо ноутбука оказался ржавый топор, аккуратно запакованный в полиэтилен.

Жители Подмосковья тут же обратились в Ozon с просьбой оформить возврат, но получили отказ, так как их покупка относится к категории, не подлежащей возврату.

Расстроенные супруги, потерявшие 90 тыс. рублей, готовятся обратиться за помощью в Следственный комитет и Роспотребнадзор.

Это не первый случай, когда россияне становятся жертвами мошенников аналогичным способом. Эксперты рекомендуют оплачивать покупки при получении и только после их проверки в пункте выдачи.