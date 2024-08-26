«РВ»: российская армия нанесла удар по дамбе Киевского водохранилища

сегодня в 13:01

ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» .

Ранее власти сообщили, что проезд по дамбе в обе стороны перекрыт минимум до обеда.

На видеозаписи виден сильный пожар в одном из зданий, расположенных на дамбе.

Минувшей ночью ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Случились перебои со светом в Киеве и других крупных городах страны. В Полтаве, Луцке и Одессе также поражены объекты энергосистемы.