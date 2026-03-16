«Русская дырка» и ужасы чат-рулетки: как откровения россиянки переросли в шантаж

Откровения незнакомцу в чат-рулетке обернулись настоящим кошмаром для блогера по имени Рината. Девушка решила выговориться и пожаловаться на мужа, однако в будущем это обернулось шантажом и потерей близкой подруги.

У жительницы Воронежской области и ее супруга начались проблемы в отношениях. Тогда девушка решила сэкономить на психологе, вошла в чат-рулетку, выбрала рандомного пользователя и решила высказать ему все, что наболело, в том числе интимные подробности.

Через время подруга прислала ей двухчасовое видео разговора с этим мужчиной. Трансляция называлась «Русская дырка. Развел замужнюю, пока она разводила мужа». Блогер была в шоке и испытала настоящий кошмар, так как живет в небольшом городе: за считанные часы видео стало достоянием всех — друзей, родственников, близких.

«Первые дни, когда все это произошло, я не могла нормально спать. Это было очень тяжело морально, тяжелее, чем наш кризис с мужем. На тот момент мне казалось, если человек чужой и неизвестный мне, это безопасно. Но у этого человека оказался YouTube-канал с полными записями разговоров», — рассказала блогер.

На просьбу удалить видео недобросовестный «коллега» попросил прислать девушку видео с ее вагиной. После долгих уговоров он все же удалил ролик, однако продолжает присылать россиянке сообщения. Парень шантажирует ее и угрожает разослать видео на всевозможные платформы.

По ее словам, самое страшное в этой ситуации, что ролик уже записан и опубликован, поэтому из интернета его не удалить никогда. Блогер решила обратиться за помощью к супругу. Он попросил показать ему видео и дать время подумать о произошедшем. Позже мужчина обнял жену и заявил, что они со всем справятся. В том числе он поддержал идею супруги предать огласке недобросовестный поступок пользователя чат-рулетки.

«Хотя мой муж меня и простил, но сама я не прощу себя никогда. Я искренне чувствую себя виноватой и считаю, что я не должна была так делать. Но это уже в прошлом», — высказалась девушка.

Что касается лучшей подруги пострадавшей, она поступила так же некрасиво. Вместо поддержки и помощи она решила распространить видео среди своих знакомых. Судя по комментариям под роликом блогера, мужчина, который шантажировал россиянку, иностранец. Юристы отметили, что привлечь его к ответственности крайне сложно. Подписчики призвали Ринату обращаться к профессиональным психологам, они так никогда не поступают с клиентом.

