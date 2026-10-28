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Руку засосало в мясорубку сотруднику магазина в Москве

Происшествия
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

В одном из супермаркетов в Москве произошел несчастный случай на производстве — сотруднику засосало руку в мясорубку, сообщает SHOT.

Инцидент произошел на улице Авиаторов. 25-летний мужчина работал в мясном цехе. В какой-то момент мясорубка начала засасывать его перчатку, затем там оказалась и рука работника.

Технику быстро отключили, но руку освободить не получилось. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Они разбирают мясорубку, пытаясь спасти мужчину.

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