Ртутный градусник проткнул подмышку ребенку из-за ДТП в Приморском крае

Врачи вынули обломок градусника из тела 8-летней девочки в Приморском крае. Он проткнул подмышку ребенку из-за дорожной аварии, сообщает РЕН ТВ .

В Артемовской горбольнице №1 рассказали, что инцидент произошел во время поездки на машине. Девочке решили измерить температуру, поставили ртутный градусник, а в это время случилось ДТП.

Во время дорожной аварии наконечник градусника отломился и вонзился в подмышку ребенку.

Наконечник извлекли травматологи в больнице. Врачи провели контрольные анализы и рентген-снимок после того, как вынули градусник. На всякий случай юную пациентку на несколько дней оставили в стационаре, чтобы наблюдать за ее состоянием.