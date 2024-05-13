РТУ МИРЭА в Москве закрыли на карантин из-за кори

Студентов российского технологического университета перевели на дистанционное обучение в период с 14 по 25 мая.

По последним данным, корью заразился как минимум один человек. Всех контактировавших с ним проверят в ближайшее время. Из-за вспышки кори было принято решение провести госэкзамены в формате 2020 года, когда все студенты сдавали экзамен онлайн.

РТУ МИРЭА — один из ведущих технических университетов России, готовит специалистов для быстро развивающихся наукоемких отраслей науки и техники. Основные направления обучения: электроника, радиотехнические и телекоммуникационные системы, приборостроение и кибернетика, химические технологии