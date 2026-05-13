RT показал кадры стрельбы в здании сената Филиппин

В здании сената Филиппин произошла стрельба, военные выставили внутреннее оцепление и никого не пускают за него. О пострадавших не сообщается, передает RT .

Кадры из здания парламента опубликовал телеканал RT. На них видно, что солдаты перекрыли часть помещений и контролируют проходы внутри сената.

Инцидент произошел на фоне напряженности вокруг возможного ареста сенатора Рональда де ла Росы. Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд выдал в его отношении ордер на арест.

По данным телеканала, де ла Росу видели входящим в один из лифтов после того, как Управление по борьбе с организованной преступностью распорядилось освободить второй этаж здания. Официальной информации о задержаниях или пострадавших пока не поступало.

