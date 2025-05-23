Российского учителя вынудили снять видео с мастурбацией прямо в кабинете школы

Молодой российский учитель был вынужден дважды уволиться с работы и отчислиться из вуза после того, как неизвестные разослали видео, на котором он мастурбирует прямо в школьном кабинете. Вероятно, мужчина стал жертвой мошенников, утверждает Baza со ссылкой на источники.

Педагог трудился преподавателем английского языка в школе в Тульской области. В 2024 году он успешно вел уроки и учил детей, пока однажды по школьным чатам не разослали его интимное видео.

На тех кадрах молодой преподаватель стоял голым посреди школьного кабинета и занимался сексуальным самоудовлетворением. После слива видео педагогу пришлось уволиться с работы и отчислиться из университета.

Спустя время мужчина решил поступить в новый вуз и устроиться в другую школу. Несмотря на это, в этот раз коллеги, однокурсники и ученики вновь получили ролик, на котором он занимался онанизмом в школе. Молодому специалисту пришлось повторно менять работу.

Издание пишет, что учителя могли обмануть мошенники, под давлением которых педагог и записывал интимное видео в школе. Предположительно, аферисты нашли компромат на мужчину, после чего стали вымогать непристойное видео с его участием.

«В пользу версии с мошенниками говорит ролик, на котором Иван (имя изменено — ред.) называет свои данные и держит в руках паспорт, раздеваясь на лестничной клетке», — отмечается в статье.

По данным Baza, мошенники требовали с педагога деньги, чтобы не рассылать знакомым его интимные видео. Откупиться учитель не смог, после чего непристойный ролик стали отправлять его окружению.