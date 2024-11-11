Российского летчика-предателя Кузьминова похоронили в безымянной могиле

Российский летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал на Украину военный вертолет и получил за это деньги, похоронен в безымянной могиле на юге Испании. Ранее его застрелили неизвестные, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

За угон вертолета Украина заплатила Кузьминову 500 000 долларов. Утверждается, что в Киеве предупреждали вертолетчика об опасности покидать страну, однако он не послушался и отправился в Испанию.

Он поселился в Вильяхойосе, где проживают многие россияне и украинцы, и купил там квартиру. По словам соседа Кузьминова, тот часто пил в местном баре и хвастался, что он — российский перебежчик.

13 февраля летчика расстреляли неизвестные. По данным прессы, после убийства стрелки сожгли машину, на которой приехали к Кузьминову, и скрылись.

Летом в соцсетях появлялись фото человека, похожего на Кузьминова — утверждалось, что перебежчик якобы жив. По данным издания, это могла быть спланированная операция украинских спецслужб.

«Украинцы, вероятно, проводили собственную кампанию по дезинформации <…>. Их целью было заставить мир думать, что Кузьминов пережил покушение и все еще работает на Украину — сигнал другим россиянам, что они будут в безопасности, если тоже перейдут на сторону», — говорится в статье.