Российский военный восемь часов шел за помощью с оторванной рукой

В полевом госпитале для военных и гражданских под Курском вспомнили, как к ним восемь часов шел российский военный с оторванной рукой, сообщает kp.ru .

Одна из сотрудниц полевого госпиталя в Курской области вспомнила, как к ним за помощью пришел боец, который с оторванной конечностью преодолел путь длиной в восемь часов.

«Турникетом руку перетянул, противошоковое уколол и шел. Откуда такое самообладание?» — поразилась медсестра.

Также она рассказала, что к ним приходил молодой военный, которому оторвало руку осколком. Ее положили в пакет и привезли в госпиталь. Женщина была восхищена тем, что он не проронил ни единого звука и ни единой слезы.

Кроме того, был и достаточно комичный случай, когда в госпиталь поступил чеченец с ранениями, и больше всего его тревожило, что его борода обгорела. Он жаловался: «Моя борода! Моя борода!».